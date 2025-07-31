В Ярославской области сумма штрафов за борщевик превысила 12 млн рублей
В Ярославской области к настоящему моменту собственникам участков за неубранный борщевик выписали штрафов на общую сумму свыше 12 млн руб., что на 4 млн руб. меньше, чем за весь 2024-й год. Об этом сообщили в региональном правительстве.
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
В 2025 году уже вынесено 255 постановлений за непринятие мер по ликвидации борщевика Сосновского. Размер штрафов для граждан — до 5 тыс. руб. При несоблюдении правил также возможна реквизиция земель, зараженных борщевиком. Проверки продолжаются.
Напомним, что в июле Ярославская областная дума поддержала увеличение размера штрафов за заросли борщевика для юридических лиц до 800 тыс. руб.