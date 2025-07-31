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Приговор бывшему главе двух районов Казани Сергею Миронову

Советский суд освободил экс-руководителя Кировского и Московского районов от наказания

Бывшего главу администрации Кировского и Московского районов Казани Сергея Миронова признали виновным, приговорили к двум годам лишения свободы, но освободили от наказания, т. к. он уже отбыл его в СИЗО. На заседании присутствовало большое число журналистов и родственники подсудимого. Услышав об освобождении Сергея Миронова, члены семьи не смогли сдержать эмоций. Фоторепортаж «Ъ Волга-Урал».

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Приговор бывшему главе двух районов Казани Сергею Миронову

Приговор бывшему главе двух районов Казани Сергею Миронову

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Приговор бывшему главе двух районов Казани Сергею Миронову

Приговор бывшему главе двух районов Казани Сергею Миронову

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Приговор бывшему главе двух районов Казани Сергею Миронову

Приговор бывшему главе двух районов Казани Сергею Миронову

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Приговор бывшему главе двух районов Казани Сергею Миронову

Приговор бывшему главе двух районов Казани Сергею Миронову

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Приговор бывшему главе двух районов Казани Сергею Миронову

Приговор бывшему главе двух районов Казани Сергею Миронову

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Приговор бывшему главе двух районов Казани Сергею Миронову

Приговор бывшему главе двух районов Казани Сергею Миронову

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Приговор бывшему главе двух районов Казани Сергею Миронову

Приговор бывшему главе двух районов Казани Сергею Миронову

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Приговор бывшему главе двух районов Казани Сергею Миронову

Приговор бывшему главе двух районов Казани Сергею Миронову

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Приговор бывшему главе двух районов Казани Сергею Миронову

Приговор бывшему главе двух районов Казани Сергею Миронову

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Приговор бывшему главе двух районов Казани Сергею Миронову

Приговор бывшему главе двух районов Казани Сергею Миронову

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Приговор бывшему главе двух районов Казани Сергею Миронову

Приговор бывшему главе двух районов Казани Сергею Миронову

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Приговор бывшему главе двух районов Казани Сергею Миронову

Приговор бывшему главе двух районов Казани Сергею Миронову

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Приговор бывшему главе двух районов Казани Сергею Миронову

Приговор бывшему главе двух районов Казани Сергею Миронову

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Приговор бывшему главе двух районов Казани Сергею Миронову

Приговор бывшему главе двух районов Казани Сергею Миронову

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Приговор бывшему главе двух районов Казани Сергею Миронову

Приговор бывшему главе двух районов Казани Сергею Миронову

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

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Приговор бывшему главе двух районов Казани Сергею Миронову

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Приговор бывшему главе двух районов Казани Сергею Миронову

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Приговор бывшему главе двух районов Казани Сергею Миронову

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Приговор бывшему главе двух районов Казани Сергею Миронову

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Приговор бывшему главе двух районов Казани Сергею Миронову

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Приговор бывшему главе двух районов Казани Сергею Миронову

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Приговор бывшему главе двух районов Казани Сергею Миронову

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Приговор бывшему главе двух районов Казани Сергею Миронову

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Приговор бывшему главе двух районов Казани Сергею Миронову

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Приговор бывшему главе двух районов Казани Сергею Миронову

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Приговор бывшему главе двух районов Казани Сергею Миронову

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Приговор бывшему главе двух районов Казани Сергею Миронову

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Приговор бывшему главе двух районов Казани Сергею Миронову

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Приговор бывшему главе двух районов Казани Сергею Миронову

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Приговор бывшему главе двух районов Казани Сергею Миронову

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов