Зеленский подписал закон о возврате полномочий антикоррупционным органам

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который возвращает полномочия и независимость Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Lehtikuva / Mikko Stig / Reuters Фото: Lehtikuva / Mikko Stig / Reuters

«Это гарантии нормальной, независимой работы антикоррупционных органов, правопорядка наших органов»,— написал Владимир Зеленский в Telegram-канале. Он уточнил, что также закон гарантирует финансирование обороны, выплат военным и доказывает прочность демократии в стране.

Закон фактически отменил действие ранее принятого, который ограничил полномочия НАБУ и САП и подчинил антикоррупционные органы генпрокурору. Проект, возвращающий им независимость, президент внес в Верховную раду после волны массовых протестов в стране. Сегодня 331 депутат из 450 проголосовал за принятие закона.