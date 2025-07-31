Расширение ТЭС «Ударная» на Кубани принесет более 8 млрд рублей налогов в бюджет

Расширение теплоэлектростанции «Ударная» в Краснодарском крае за счет строительства трех дополнительных парогазовых энергоблоков приведет к увеличению численности эксплуатационного персонала станции более чем до 400 человек. Об этом сообщил заместитель генерального директора по стратегии, инвестициям и перспективному развитию АО «Технопромэкспорт» (входит в госкорпорацию «Ростех») Вадим Мухаметшин в ходе совещания у губернатора региона Вениамина Кондратьева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

По его словам, на пике строительных работ на объекте будут задействованы до 2 тыс. квалифицированных специалистов. В компании подчеркивают, что при реализации проекта планируется максимально использовать местные трудовые, материальные и ресурсные резервы.

После выхода станции на полную проектную мощность ожидается, что годовой объем налоговых отчислений в консолидированный бюджет региона превысит 8 млрд руб. Реализация проекта, как отметил представитель «Технопромэкспорта», позволит обеспечить стабильное электроснабжение новых потребителей, включая предприятия промышленности, объекты агропромышленного комплекса, индустриальные парки и туристическую инфраструктуру.

Вячеслав Рыжков