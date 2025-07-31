Жителя Адыгеи будут судить за мошенничество при получении пенсии

В Адыгее перед судом предстанет житель Тахтамукайского района, обвиняемый в мошенничестве при получении социальных выплат. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, с 2014 по 2025 год мужчина предоставлял подложные медицинские документы, подтверждающие наличие заболевания, дающего право на инвалидность второй группы. На основании этих данных фигурант незаконно получал пенсию по инвалидности. Общая сумма ущерба составила более 1,8 млн руб.

Уголовное дело по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат в особо крупном размере) возбуждено по материалам ФСБ. Сейчас материалы направлены в суд с утвержденным обвинительным заключением.

Анна Гречко