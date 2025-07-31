В ярославский суд вызвали полицию из-за неуместной одежды участника процесса

В Ярославле 30 июля в здание районного суда вызвали сотрудников полиции из-за скандала посетительницы, которую отказались пропускать внутрь. В пресс-службе областного суда пояснили, что отказ был обоснован неуместным выбором одежды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Согласно правилам, действующим в судах региона, запрещено приходить в суд в спортивной или пляжной одежде и обуви, а также в вещах с надписями или рисунками, которые оскорбляют человеческое достоинство или свидетельствуют о неуважении к суду или обществу. Погодные условия не влияют на существующий запрет.

Участница судебного процесса не только нарушила эти требования, но и начала кричать и оскорблять тех, кто отказался пустить ее в здание.

«Суд передал нарушительницу общественного порядка сотрудникам полиции. Посетительнице предстоит ответить за свои действия перед законом»,— пояснили в пресс-службе.

Алла Чижова