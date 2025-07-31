Путин подписал закон о кредитных каникулах для МСП и самозанятых

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий самозанятым гражданам и субъектам малого и среднего предпринимательства брать кредитные каникулы. Льготный период по кредиту можно будет оформить раз в пять лет.

Кредитные каникулы не смогут получить компании, если доля участия предприятий, не относящихся к МСП, превышает 25%. Также в отсрочке откажут тем, кто уже оформил льготный период по другому закону.

Максимальный размер кредита, по которому заемщик сможет взять каникулы, установит правительство. До этого предельный размер для микропредприятий составит 60 млн руб., для малых предприятий — 400 млн руб., для средних — 1 млрд руб., для самозанятых — 10 млн руб. Документ вступит в силу 1 октября. При этом закон будет распространяться на кредиты, оформленные с 1 марта 2024 года.

Законопроект о кредитных каникулах для МСП и самозанятых внесли в Госдуму в июле прошлого года. Ранее подобные каникулы вводили в 2020 году на период пандемии, а также весной 2022 года — до 31 декабря 2023-го. Получить их могли только предприниматели из определенных отраслей.

Подробнее об инициативе — в материале «Ъ» «Некрупный бизнес отпустили на кредитные каникулы».