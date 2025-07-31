Эксперт: «Колебания спроса на рынке недвижимости Сочи меньше всего отразились на инвест-отелях»

В 2024 году на рынке недвижимости Сочи совершено 2032 сделки с инвест-отелями, что соответствует уровню предыдущего года. При этом востребованность жилой недвижимости в городе-курорте снижается — 7533 сделок в 2023 году против 3487 сделок в 2024 году. Следовательно, колебания спроса в меньшей степени отразились на недвижимости, приобретаемой в инвестиционных целях, а также для личного проживания, сообщила директор по продажам ФД «Неометрия» Анна Сапегина со ссылкой на данные консалтинговой компании Macon на круглом столе «Тренды рынка недвижимости — 2025». Мероприятие организовал «Ъ-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Нил Ракша Фото: Нил Ракша

По словам эксперта, отмена льготной ипотеки и высокая ставка ЦБ отразились в первую очередь на сегменте многоквартирного жилого строительства. При этом благодаря туристической привлекательности города курортная недвижимость остается востребованной. Анна Сапегина напомнила, что в прошлом году Сочи принял 8 млн гостей — это почти половина от количества туристов, посетивших Краснодарский край. Ожидается, что к 2030 году объем турпотока в Сочи увеличится до 10 млн человек.

«Объем возводимого в Сочи жилья сократился по сравнению с 2023 годом на 46% и составил 369,3 тыс. кв. м, тогда как аналогичный показатель применительно к инвест-отелям вырос на 12,6% — до тех же 368,8 тыс. кв. м. При этом за последние шесть лет в городе не стартовало ни одного жилого проекта элит-класса, что говорит о нехватке предложения в высокобюджетном сегменте. Такая недвижимость становится своего рода коллекционной. На сегодня элит-класс представлен только в сегменте инвест-отелей, на него приходится 41% от общего объема. Причем объем возводимых проектов этого класса вырос втрое по сравнению с 2023 годом, составив 150,4 тыс. кв. м. В ближайшей перспективе одним из основных векторов развития рынка недвижимости Сочи мы видим в увеличении количества проектов инвест-отелей и коллекционной недвижимости»,— отметила Анна Сапегина.

Маргарита Синкевич