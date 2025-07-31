Житель Кумертау обвиняется в незаконном обороте алкоголя

Кумертауский межрайонный суд рассмотрит уголовное дело местного жителя, обвиняемого в незаконном обороте спиртосодержащей жидкости в крупном размере (ст. 171.3 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По версии следствия, в феврале – ноябре 2024 года фигурант уголовного дела, не имея соответствующей лицензии, купил у не установленного следствием лица алкоголь, который хранил в квартире, гараже и машине.

Сотрудники полиции изъяли у него около 300 литров незаконной продукции стоимостью более чем 160 тыс. руб.

Обвиняемый признал вину.

Майя Иванова