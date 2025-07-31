Обвиняемый в коррупции экс-начальник ГАИ Челябинска не смог выйти из СИЗО

Челябинский областной суд оставил без изменения меру пресечения бывшему начальнику отдела ГАИ УМВД России по Челябинску Александру Гайде, обвиняемому в получении взятки и превышении должностных полномочий. Он останется под стражей до 15 октября 2025 года, сообщает пресс-служба суда.

Сторона защиты пыталась обжаловать постановление Тракторозаводского суда от 11 июля 2025 года, который продлил Александру Гайде срок содержания в СИЗО. Адвокаты просили изменить меру пресечения на домашний арест. Однако суд отклонил доводы защиты.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», Александра Гайде задержали сотрудники управления ФСБ РФ по Челябинской области 15 мая 2025 года. По версии следствия, с января 2018-го по май 2024 года получил через посредника две взятки от соучредителя ООО «Капиталстрой» Ромика Варданяна в виде различного имущества. Взамен он приказывал подчиненным не привлекать руководство и сотрудников дорожной компании к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.