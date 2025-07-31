В Краснодаре будут судить силовиков за фиктивное оформление иностранцев

Следственный комитет России завершил расследование дела против 11 участников преступного сообщества, включая силовиков, которые с 2020 по 2022 год за плату фиктивно зарегистрировали 800 граждан СНГ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Среди обвиняемых — бывшие и действующие сотрудники силовых структур, которые организовали незаконную схему регистрации граждан стран Содружества за денежное вознаграждение.

Дело передано в Краснодарский гарнизонный военный суд. Параллельно выделено 115 отдельных производств против лиц, получивших поддельные документы. По большинству из них уже вынесены обвинительные приговоры.

Участники группы также по ложным основаниям меняли паспорта российских граждан. В зависимости от роли фигуранты обвиняются по ч. 2 и ч. 3 ст. 210, ч. 1 ст. 286, а также в 116 преступлениях, предусмотренных п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ (организация преступного сообщества, преступной организации, превышение должностных полномочий и получение взяток).

Военные следователи арестовали имущество подозреваемых на сумму более 28 млн руб. для выплаты штрафов и возмещения ущерба.

В ходе расследования проведено свыше 5 тыс. следственных действий и 175 судебных экспертиз. Объем материалов дела превышает 500 томов.

Анна Гречко