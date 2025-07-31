На выборы депутатов Курганской областной думы зарегистрировали 439 кандидатов

Избирательная комиссия Курганской области завершила регистрацию кандидатов в депутаты областной думы восьмого созыва. Всего на 34 мандата претендуют 439 человек, сообщает пресс-служба избиркома.

По единому избирательному округу зарегистрированы списки шести партий, в которых 355 человек. В том числе 56 кандидатов у партии ЛДПР, 82 — «Единой России», 44 — КПРФ, 71 — «Справедливой России», 34 — «Партии пенсионеров» и 68 — «Новых людей».

На места по одномандатным избирательным округам претендует 84 кандидата: по 17 человек от ЛДПР, «Единой России» и «Новых людей», 15 членов КПРФ, 16 представителей «Справедливой России» и два сторонника «Партии пенсионеров».

Голосование за депутатов Курганской областной думы восьмого созыва пройдет 13 и 14 сентября. Предстоит избрать 17 депутатов по единому избирательному округу и 17 — по одномандатным округам.

Виталина Ярховска