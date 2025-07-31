В Стерлитамаке закупят модульные конструкции для туристов за 26 млн рублей

Администрация Стерлитамака заключила с уфимским ООО «Энергострой+» контракт на изготовление и установку модульных конструкций. Цена договора — 26 млн руб., он будет профинансирован из средств федеральной субсидии, республиканского и городского бюджетов.

Конструкции закупаются в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимства», регионального проекта «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения». Исполнитель должен установить 12 киосков для уличной торговли, санузел, сборно-разборный амфитеатр и здание туристско-информационного центра.

Место установки конструкций нужно будет согласовать с заказчиком. Завершить работы необходимо до конца сентября.

По данным СПАРК-Интерфакс, «Энергострой+» зарегистрировано в сентябре 2017 года. Уставный капитал — 11 тыс. руб. Компания принадлежит Вадиму Дигитаеву. 2024 год фирма завершила с 422 тыс. руб. прибыли при выручке 64,6 млн руб. Доля госконтрактов в ее выручке в 2024 году составила 84,7%. Основные заказчики — управления капительного строительства и коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы. В 2025 году «Энергострой+» заключил три госконтракта на общую сумму 51,2 млн руб.

Наталья Балыкова