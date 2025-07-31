СМИ: «Локомотив» отказался делать чемпионский перстень Никитину

Ярославский ХК «Локомотив» не сделал чемпионские перстни для бывшего главного тренера Игоря Никитина и его штаба. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главный тренер команды "Локомотив" Игорь Никитин (в центре) и игроки команды "Локомотив" празднуют победу в финале

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Главный тренер команды "Локомотив" Игорь Никитин (в центре) и игроки команды "Локомотив" празднуют победу в финале

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Напомним, что в мае 2025 года «Локомотив» впервые в своей истории стал обладателем Кубка Гагарина. В финальной серии плей-офф КХЛ команда обыграла челябинский «Трактор». К чемпионству ярославский клуб привели, в том числе, Игорь Никитин, Дмитрий Юшкевич, Рашит Давыдов, Антон Курьянов и Дмитрий Пирожков.

В июне «Локомотив» объявил, что Никитин «по собственной инициативе» расторг соглашение, которое действовало до 2027 года. Позже он был назначен главным тренером московского ЦСКА. Остальной штаб также перешел в столичный клуб.

Накануне «Матч ТВ» сообщило, что Никитин и его тренерский штаб не приглашены на парад чемпионов, который пройдет 3 августа в Ярославле.

«"Локомотив" отказался делать чемпионские перстни Никитину и другим тренерам, которые привели клуб к Кубку Гагарина, а потом ушли в ЦСКА»,— цитирует «Матч ТВ» источника.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что «Локомотив» объявил состав тренерского штаба на новый сезон КХЛ. Главным тренером стал Боб Хартли. В команду канадца вошли только российские специалисты.