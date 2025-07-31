В Ростовской области назвали самые подверженные клещевым инфекциям профессии
Наибольшему риску заражения инфекцией, передаваемой клещами, подвержены пастухи, доярки и агропроизводители. Об этом сообщает Роспотребнадзор по Ростовской области.
Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ
По данным ведомства, очаги клещевых инфекций — крымской геморрагической лихорадки (КГЛ), иксодового клещевого боррелиоза (ИКБ), гранулоцитарного анаплазмоза человека и лихорадки Ку — широко распространены на территории Дона. Группами риска заболеваемости считаются как жители городской и сельской местности, так и посещающие природные ландшафты.
Ранее «Ъ-Ростов» писал, что случаи заражения клещевыми инфекциями подтвердили в регионе.