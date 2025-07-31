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Досадно, но ладно

Ростовские футболисты проиграли на домашней арене коллегам из Москвы

Вчера на стадионе «Ростов-Арена» состоялся матч между футбольным клубом «Ростов» и московским «Спартаком». Встреча проходила в рамках первого тура группового этапа Кубка России и закончилась со счетом 2:0 в пользу столичных гостей. Ростовчане уступили москвичам, несмотря на отчаянные попытки добиться успеха в игре. Красно-белые оказались сильнее: на 28-й минуте гол забил защитник Даниил Хлусевич, а перед завершением первого тайма — нападающий Пабло Солари. Следующая игра с участием ФК «Ростов» состоится 14 августа. Донская команда сразится на выезде с соперниками из «Пари НН». Подробности вчерашней встречи — в фотогалерее «Ъ-Ростов».

Ростовчанин Иван Комаров (слева) пытается перехватить мяч у столичного коллеги

Ростовчанин Иван Комаров (слева) пытается перехватить мяч у столичного коллеги

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Ростовчанин Иван Комаров (слева) пытается перехватить мяч у столичного коллеги

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

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Матч между ФК «Ростов» и клубом «Спартак» (Москва) состоялся вечером 30 июля на стадионе «Ростов-Арена»

Матч между ФК «Ростов» и клубом «Спартак» (Москва) состоялся вечером 30 июля на стадионе «Ростов-Арена»

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Футболист «Ростова» Даниил Шанталий наносит удар в зону соперников

Футболист «Ростова» Даниил Шанталий наносит удар в зону соперников

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Ростовчанин Александр Тарасов (справа) ведет мяч. Ему противостоят игроки «Спартака» Роман Зобнин и Пабло Солари

Ростовчанин Александр Тарасов (справа) ведет мяч. Ему противостоят игроки «Спартака» Роман Зобнин и Пабло Солари

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Мохаммад Мохеби (справа) атакует штрафную «Спартака». В борьбу корпусом вступил игрок «красно-белых» Руслан Литвинов, которого сопровождает Пабло Солари

Мохаммад Мохеби (справа) атакует штрафную «Спартака». В борьбу корпусом вступил игрок «красно-белых» Руслан Литвинов, которого сопровождает Пабло Солари

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Антон Шамонин (слева) отбирает мяч у футболиста «Спартака» в матче первого тура группового этапа Кубка России 2025/26

Антон Шамонин (слева) отбирает мяч у футболиста «Спартака» в матче первого тура группового этапа Кубка России 2025/26

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Ростовчанин Илья Жбанов (слева) преследует «спартаковца» Игоря Дмитриева (справа)

Ростовчанин Илья Жбанов (слева) преследует «спартаковца» Игоря Дмитриева (справа)

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Даниил Шанталий (в центре) готовится сделать передачу. Антон Заболотный и Роман Зобнин из «Спартака» пытаются помешать сопернику

Даниил Шанталий (в центре) готовится сделать передачу. Антон Заболотный и Роман Зобнин из «Спартака» пытаются помешать сопернику

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Футболист «Ростова» Илья Вахания (слева) прессингует завладевшего мячом «спартаковца» Даниила Зорина

Футболист «Ростова» Илья Вахания (слева) прессингует завладевшего мячом «спартаковца» Даниила Зорина

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

«Ростовчанин» Мохаммад Мохеби обыгрывает полузащитника &quot;Спартака&quot; Руслана Литвинова

«Ростовчанин» Мохаммад Мохеби обыгрывает полузащитника "Спартака" Руслана Литвинова

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Несмотря на усилия игроков «Ростова» матч закончился со счетом 0:2 в пользу «Спартака»

Несмотря на усилия игроков «Ростова» матч закончился со счетом 0:2 в пользу «Спартака»

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

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Матч между ФК «Ростов» и клубом «Спартак» (Москва) состоялся вечером 30 июля на стадионе «Ростов-Арена»

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Футболист «Ростова» Даниил Шанталий наносит удар в зону соперников

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Ростовчанин Александр Тарасов (справа) ведет мяч. Ему противостоят игроки «Спартака» Роман Зобнин и Пабло Солари

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Мохаммад Мохеби (справа) атакует штрафную «Спартака». В борьбу корпусом вступил игрок «красно-белых» Руслан Литвинов, которого сопровождает Пабло Солари

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Антон Шамонин (слева) отбирает мяч у футболиста «Спартака» в матче первого тура группового этапа Кубка России 2025/26

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Ростовчанин Илья Жбанов (слева) преследует «спартаковца» Игоря Дмитриева (справа)

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Даниил Шанталий (в центре) готовится сделать передачу. Антон Заболотный и Роман Зобнин из «Спартака» пытаются помешать сопернику

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Футболист «Ростова» Илья Вахания (слева) прессингует завладевшего мячом «спартаковца» Даниила Зорина

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

«Ростовчанин» Мохаммад Мохеби обыгрывает полузащитника "Спартака" Руслана Литвинова

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Несмотря на усилия игроков «Ростова» матч закончился со счетом 0:2 в пользу «Спартака»

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

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