Досадно, но ладно

Вчера на стадионе «Ростов-Арена» состоялся матч между футбольным клубом «Ростов» и московским «Спартаком». Встреча проходила в рамках первого тура группового этапа Кубка России и закончилась со счетом 2:0 в пользу столичных гостей. Ростовчане уступили москвичам, несмотря на отчаянные попытки добиться успеха в игре. Красно-белые оказались сильнее: на 28-й минуте гол забил защитник Даниил Хлусевич, а перед завершением первого тайма — нападающий Пабло Солари. Следующая игра с участием ФК «Ростов» состоится 14 августа. Донская команда сразится на выезде с соперниками из «Пари НН». Подробности вчерашней встречи — в фотогалерее «Ъ-Ростов».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ростовчанин Иван Комаров (слева) пытается перехватить мяч у столичного коллеги

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Ростовчанин Иван Комаров (слева) пытается перехватить мяч у столичного коллеги

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ