Самокаты в Краснодаре и других городах Кубани можно будет арендовать по СМС

Сервис аренды электросамокатов Whoosh реализовал возможность запуска и завершения поездки с помощью SMS в ряде городов, где наблюдаются перебои с мобильным интернетом. В их числе — Краснодар, Сочи, Новороссийск, Адлер, Ростов-на-Дону и Ставрополь. Как следует из сообщения компании, новый функционал рассчитан на использование в условиях ограниченного доступа к сети и является временным решением, позволяющим воспользоваться услугой без подключения к Wi-Fi и без доступа к мобильному приложению.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Проект реализуется в пилотном режиме и, по информации оператора, будет дорабатываться по мере эксплуатации. Помимо южных регионов, аренда по SMS доступна пользователям в Волгограде, Воронеже, Ижевске, Красноярске, Липецке, Омске, Стерлитамаке, Тольятти и Тюмени.

Необходимость внедрения альтернативных способов активации самокатов возникла на фоне ограничений мобильной связи, вводимых в ряде субъектов РФ с лета 2025 года. В частности, в Краснодарском крае с июня действуют меры по приостановке работы мобильного интернета при получении сигнала о потенциальной угрозе со стороны беспилотных летательных аппаратов. Аналогичные действия предпринимаются властями Ростовской и Ставропольской областей, где в условиях объявленного режима безопасности фиксируются временные перебои в работе операторов связи.

Вячеслав Рыжков