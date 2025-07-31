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В Ростовской области фиксируют резкое падение спроса на HR-специалистов

В Южном федеральном округе востребованность специалистов по подбору кадров упала на 70%, наиболее заметно снижение в Ростовской области (57%) и в Краснодарском крае (54%). Об этом пишут «Ведомости Юг» со ссылкой на HH.ru.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

При этом динамика размещения резюме выросла как по всему округу (+25%), так и в Краснодарском крае и Ростовской области (в среднем +28%). Кроме того, прирост медианных зарплатных предложений работодателей в кадровой сфере с начала 2025 года составил в Ростовской области около 7%.

В редакции также приводят данные портала SuperJob, судя по которым количество вакансий на позицию HR в Ростовской области сократилось на 24%.

Константин Соловьев

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