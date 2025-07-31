Верховная рада приняла закон о восстановлении независимости НАБУ и САП

Верховная Рада приняла закон, восстанавливающий независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Трансляцию заседания вел телеканал «Рада».

Законопроект поддержал 331 депутат из 450. Большинство голосов дала правящая партия «Слуга народа» — 219. Против не голосовал никто.

Законопроект был внесен в раду президентом Владимиром Зеленским 24 июля. Принятый ранее закон, ограничивавший полномочия НАБУ и САП, вызвал массовые протесты на Украине. Местные СМИ утверждали, что он также спровоцировал ограничение поставок помощи от стран Евросоюза.

Подробнее — в материале «Владимир Зеленский рискует потерять все».