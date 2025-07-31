В Ярославле из-за парада «Локомотива» ограничат продажу алкоголя

Мэр Ярославля Артем Молчанов подписал постановление, которым рекомендуется ограничить продажу алкогольной продукции 3 августа, в день чествования ХК «Локомотив». Документ опубликован на сайте мэрии.

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Рекомендация относится к организациям розничной торговли, расположенным

в границах территорий, прилегающих к местам проведения мероприятий: Советская площадь, улицы Нахимсона, Депутатская, Трефолева и Первомайская.

«Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярославля по вопросам социально-экономического развития города»,— указывается в постановлении.

Аналогичные рекомендации власти города давали в День Победы и День города.

Напомним, что в мае «Локомотив» впервые в своей истории стал обладателем Кубка Гагарина. Чествование чемпионов назначено на 3 августа, День железнодорожника. Ранее «Ъ-Ярославль» публиковал программу мероприятий, включающую парад чемпионов.

Алла Чижова