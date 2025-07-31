В Новочеркасске владельца отеля заподозрили в фиктивной регистрации мигрантов

Сотрудники УФСБ России по Ростовской области во взаимодействии с МУ МВД России «Новочеркасское» задержали в поселке Каменоломни владельца гостиницы, причастного к организации канала нелегальной миграции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ходе следствия установлено, что подозреваемый незаконно оформил постановку на учет более 100 граждан стран Центральной Азии, ни один из них по данным адресам не проживал. Все иностранцы планировали в дальнейшем получить патенты на работу.

В отношении владельца отеля возбуждено два уголовных дела по ст.322.3 УК России (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации).

В ведомстве отметили, что ранее фигурант привлекался к административной ответственности за аналогичное преступление.

В настоящее время органами следствия решается вопрос об избрании меры пресечения фигуранту уголовного дела.

Проводится проверка законности нахождения иностранных граждан, получивших фиктивную регистрацию, по результатам которой будет принято решение об их выдворении.

Наталья Белоштейн