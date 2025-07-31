Гидрометцентр: в первой декаде августа на Урале будет держаться теплая погода

В первой декаде августа ожидается теплая погода, температура в первых числах месяца будет держаться на уровне +22...26 градусов днем и +10...+15 градусов ночью. Об этом «Ъ-Урал» рассказала главный синоптик Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Шепоренко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Согласно прогнозу гидрометцентра, в Екатеринбурге 1 августа температура воздуха составит около 25°C, 2 августа — 24°C. Затем 3 августа ожидается 21 °C, 4 августа — 23 °C. Скорость ветра не будет превышать 9 м/с, существенных осадков не ожидают.

Как сообщила госпожа Шепоренко, после 5-6 августа возможны осадки, но не такие, как в июле — с облачностью и постоянными дождями, а более редкие. «Над Уралом очень длительное время стоял циклон, создавая вот такую облачную погоду с осадками. Он был малоподвижен, что бывает нечасто. Но сейчас циклон отходит, уже будет выглядывать солнышко и воздух будет прогреваться, так что погода наладится»,— сказала синоптик.

Напомним, с середины июля в Свердловской области установилась облачная погода с частыми дождями. В выходные 27-28 июля МЧС выпускало предупреждение о сильных ливнях, крупном граде и шквалистом ветре.

Анна Капустина