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Жаркая погода до +30°С ожидается в Ярославле 1 августа

Местами по области и Ярославлю 1 августа прогнозируется жаркая погода с температурой до +30°С. Об этом предупредили в министерстве региональной безопасности.

Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

«Находясь под воздействием солнечных лучей, закрывайте как можно большую поверхность кожи, пользуйтесь головными уборами, употребляйте как можно больше воды»,— посоветовали в министерстве.

По прогнозу гидрометцентра, в субботу, 2 августа, и воскресенье, 3 августа, в Ярославле днем ожидается +27…+28°С, временами — небольшой дождь.

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