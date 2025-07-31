Жаркая погода до +30°С ожидается в Ярославле 1 августа
Местами по области и Ярославлю 1 августа прогнозируется жаркая погода с температурой до +30°С. Об этом предупредили в министерстве региональной безопасности.
Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ
«Находясь под воздействием солнечных лучей, закрывайте как можно большую поверхность кожи, пользуйтесь головными уборами, употребляйте как можно больше воды»,— посоветовали в министерстве.
По прогнозу гидрометцентра, в субботу, 2 августа, и воскресенье, 3 августа, в Ярославле днем ожидается +27…+28°С, временами — небольшой дождь.