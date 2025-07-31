Лукашенко: переизбрание Трампа открыло окно возможностей для Минска

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что возвращение Дональда Трампа в Белый дом «открыло окно возможностей» для улучшения отношений между Вашингтоном и Минском. По словам белорусского лидера, Минск воспользуется этим шансом, но не будет «соглашаться на уступки в ущерб себе».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Возвращение (Дональда. — "Ъ") Трампа (на пост президента США. — "Ъ") открыло окно возможностей для улучшения отношений,— сказал белорусский лидер (цитата по БелТА). — Может быть, и для разбора каких-то завалов, которые нагородили американцы и которые мешают нашей работе на мировых рынках».

«Наша задача — воспользоваться этим шансом, но твердо стоять на защите интересов Беларуси, не соглашаясь на уступки в ущерб себе»,— добавил господин Лукашенко.

21 июня спецпосланник США по Украине Кит Келлог посетил Белоруссию для переговоров с президентом страны Александром Лукашенко. Встреча стала первым визитом в республику высокопоставленного представителя Вашингтона за последние пять лет. После визита американской делегации Александр Лукашенко помиловал 14 заключенных. Среди них — Сергей Тихановский, один из главных участников протестов в Белоруссии 2020 года.

Подробности — в материале «Ъ» «Вашингтон зашел на Москву со стороны Минска».

Анастасия Домбицкая