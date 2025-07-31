Под Ярославлем в пожаре погибли дедушка и внук

Ночью 31 июля в Ярославском районе произошел пожар в трехквартирном жилом доме, в котором погибли два человека. По данному факту проводится проверка, ход и результаты которой на контроль поставила прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ярославской области Фото: Прокуратура Ярославской области

По данным областного МЧС, в 00:08 в ведомство поступило сообщение о загорании дома на станции Телищево. Ликвидировать пожар удалось только к 7:24. Огонь уничтожил дом на площади 80 кв.м. В пожаре погибли 63-летний дедушка и его 9-летний внук.

«Для координации действий сотрудников правоохранительных органов на место происшествия выезжал прокурор Ярославского района Алексей Корнилов. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего»,— сообщили в областной прокуратуре.

Алла Чижова