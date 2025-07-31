Туск упразднил комиссию по расследованию влияния России и Белоруссии в Польше

В Польше оставлена работа правительственной комиссии, которая изучала влияние России и Белоруссии на ситуацию в республике с 2004 по 2024 год. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дональд Туск, передает Monitor Polski.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kuba Stezycki / Reuters Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Комиссия должна быть расформирована до 30 сентября текущего года. Ее созвали в мае 2024-го в качестве вспомогательного органа при премьер-министре. В составе комиссии были председатель и 11 экспертов. В течение года во главе органа находился начальник Службы военной контрразведки генерал Ярослав Стружик.

За это время комиссия подготовила три доклада. После первой публикации в октябре 2024-го польская прокуратура начала расследование в отношении экс-министра обороны республики (2015-2018) Антония Мачевича. Бывшего главу министерства обвинили в том, что он помешал Польше в рамках международной программы закупить самолеты-заправщики. В январе этого года комиссия проанализировала период с начала пандемии COVID-19 в 2020 году. В отчете говорилось о недостаточной борьбе с дезинформацией со стороны России и Белоруссии. Содержание третьего отчета не раскрывалось.