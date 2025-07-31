Житель Анапы предстанет перед судом по подозрению в обмане инвестора

В Ейске завершили расследование уголовного дела в отношении 46-летнего жителя Анапы, подозреваемого в мошенничестве в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, фигурант познакомился с местным жителем и убедил его вложиться в строительный проект, представившись владельцем строительного бизнеса. В качестве подтверждения мужчина продемонстрировал чертежи и визуализации якобы будущего объекта, скачанные из интернета.

Доверчивый инвестор передал обвиняемому 1,3 млн руб., однако никаких работ начато не было, а деньги были похищены. После получения средств подсудимый прекратил общение и скрылся.

Сейчас уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) направлено в суд. Обвиняемый находится под стражей. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Анна Гречко