В поселке Магнитка подтопило 22 приусадебных участка из-за паводка

В Челябинской области в результате подъема уровня воды реке Куса из-за сильных дождей подтопило 22 приусадебных участка в поселке Магнитка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Угроза подтопления в Магнитке Кусинского района возникла 30 июля. В результате вода зашла на приусадебные участки, расположенные в низменной местности. Жилые дома не пострадали. Сейчас вода отступает. По данным ГУ МЧС на 13 часов 31 июля, подтопленными оставались шесть участков.

В поселке Магнитка продолжается мониторинг паводковой обстановки. Угрозы жителям нет. Сбросные показатели на водохранилищах Челябинской области не превышают неблагоприятных значений.