В школах отдаленных районов Саратовской области появятся еще 30 учителей

В школах отдаленных районов Саратовской области в 2025 году рабочие места получат еще 30 учителей в рамках регионального проекта «Сельский педагог». Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Роман Бусаргин.

По словам главы региона, речь идет о первом наборе после принятого решения о расширении программы с 15 до 30 участников. Как только их примут на работу в сельские школы, им выплатят по 1 млн руб.

С 1 сентября новые учителя начнут работу в следующих районах: Дергачевский, Ивантеевский, Романовский — по четыре педагога, Перелюбский — три педагога, Алгайский, Духовницкий, Новоузенский, Озинский, Пугачевский, Ртищевский — по два педагога, Аркадакский, Турковский, Хвалынский — по одному. Программа «Сельский педагог» заработала в 2024 году. Это дополнение к федеральному проекту «Земский учитель».

Павел Фролов