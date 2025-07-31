Жителя Кубани осудили за изготовление и распространение порнографии

Краснодарский краевой суд оставил в силе приговор, вынесенный Тихорецким городским судом в отношении 32-летнего жителя Тихорецка, признанного виновным в незаконном изготовлении и распространении порнографических материалов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ), сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, мужчина изготовил фотоснимки с изображением обнаженной части своего тела и разослал их пяти пользователям одной из социальных сетей. Как пояснил сам осужденный в суде, рассылка снимков была направлена на привлечение внимания девушек с целью установления личных отношений. При этом он не отрицал сам факт съемки и рассылки, однако отказался признать их порнографическим контентом.

Проведенная судебная экспертиза пришла к иному выводу: изображения не обладают признаками художественной, культурной или иной общественной ценности и относятся к категории порнографической продукции. С учетом смягчающих обстоятельств суд назначил подсудимому наказание в виде трех лет лишения свободы условно. Апелляционная инстанция признала приговор законным и обоснованным. Решение вступило в силу.

Вячеслав Рыжков