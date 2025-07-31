В Ростовскую область с начала года поступило 313 тонн сухофруктов

На территорию Ростовской области с начала года из Узбекистана и Таджикистана импортировали 313 т смеси сухофруктов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Продукция поступила на склад хранения в Батайск. Сухофрукты прошли необходимые проверки на карантинные растения. После контрольных мероприятий продукцию выпустили на прилавки.

В ведомстве «Ъ-Ростов» уточнили, что 290 т сухофруктов поступили в регион в за первые три месяца года. Специалистами фитосанитарный контроль проводится на складах временного хранения.

Константин Соловьев