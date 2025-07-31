В Крыму инвесторам предложили более 1,2 тысяч образцов лекарственных культур

НИИ сельского хозяйства Крыма разработал коллекцию из более чем 1,2 тыс. образцов эфиромасличных и лекарственных растений, пригодных для промышленной переработки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора учреждения Владимира Паштецкого.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По словам эксперта, в коллекцию вошли сорта розы, лаванды, кориандра и других культур. Ежегодно специалисты института высевают растения, собирают семена и размещают их в специализированном хранилище, откуда готовые образцы могут быть переданы потенциальным инвесторам.

Господин Паштецкий отметил, что в Крыму благоприятные климатические условия для развития отрасли, однако сегодня рынок эфиромасличного сырья испытывает давление из-за конкуренции с более дешевыми синтетическими аналогами. По его мнению, для возрождения производства необходимы крупные инвесторы, способные обеспечить переработку и выпуск широкой линейки продукции.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что на территории КНР стартовали полевые испытания семян черного тмина, переданных из Крыма.

Анна Гречко