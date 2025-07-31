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Чистая прибыль НМТП по РСБУ за полугодие превысила 29 млрд рублей

Портовый оператор НМТП увеличил чистую прибыль по РСБУ за первое полугодие 2025 года на 2,68% — до 29,8 млрд руб. Об этом говорится в отчетности предприятия.

Как сообщает компания, выручка выросла на 6,24% и достигла 18,7 млрд руб. Прибыль от продаж составила 10,6 млрд руб., увеличившись на 0,05% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Новороссийский морской торговый порт остается крупнейшим оператором в России по объему грузооборота. Контрольный пакет (62%) принадлежит ПАО «Транснефть».

Анна Гречко

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