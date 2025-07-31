Донской «УРСВ» могут оштрафовать за невыполнение предписаний Роспотребнадзора

В Ростовской области предприятие «Управление развития систем водоснабжения» (ГУП РО «УРСВ») могут привлечь к административной ответственности за невыполнение предписаний по устранению нарушений. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Уточняется, что предписание ведомство выдало 4 апреля 2025 года. Оно касалось нарушений требований в области «санитарно-эпидемиологического благополучия населения». После выполнения предписания не в полном объеме управление составило административный протокол по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ. После рассмотрения протокола в Первомайском районном суде Ростова-на-Дону ГУП РО «УРСВ» назначен штраф в 10 тыс. руб. Постановление об административном правонарушении пока не вступило в силу.

Константин Соловьев