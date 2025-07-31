Жительницу Челябинской области будут судить за организацию убийства дочери

В Челябинской области завершено расследование уголовного дела 46-летней жительницы поселке Измайловский Кизильского района, обвиняемой в организации приготовления убийства 12-летней дочери (ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, пп. «в», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Материалы направлены в Агаповский районный суд (постоянное судебное присутствие в селе Кизильское) для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По версии следствия, 16 апреля 2025 года пьяная жительница поселка Измайловский решила «из личных неприязненных отношений» убить свою 12-летнюю дочь. Для этого она обратилась к местному жителю, с которым познакомилась в тот же день, и предложила за 100 тыс. руб. утопить девочку в реке.

«В свою очередь, мужчина, осознавая опасность нахождения малолетней рядом с матерью, решил обратиться в правоохранительные органы. Но с целью формирования у обвиняемой уверенности о реальности его намерений совершить преступление, заранее не планируя исполнить взятые на себя обязательства по совершению убийства ребенка, ответил ей согласием», — сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

Мать отправила нового знакомого с дочерью из дома, а он обратился в полицию. После чего жительницу поселка задержали и заключили под стражу.

По данным прокуратуры, фигурантка не признала вину и заявила ходатайство о рассмотрении уголовного дела с участием присяжных заседателей.