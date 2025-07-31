18-летний уфимец предстанет перед судом за попытку продать наркотики

Иглинский межрайонный суд рассмотрит уголовное дело в отношении 18-летнего жителя Уфы, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. Он обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотических средств (ч. 3 ст. 30 — чч. 4, 5 ст. 228.1 УК РФ) и легализации незаконно приобретенных средств (ч. 1 ст. 174.1 УК РФ).

По версии следствия, в январе этого года на тот момент несовершеннолетний обвиняемый договорился с неустановленным лицом об участии в схеме по сбыту наркотиков. Через несколько месяцев он приехал в лес возле садового товарищества, где находилась оптовая партия наркотиков.

Полицейские задержали обвиняемого на месте преступления. При досмотре у него изъяли мобильный телефон с координатами оборудованных тайников, в которых нашли почти полкилограмма наркотиков. Дома у фигуранта уголовного дела также обнаружили наркотики.

Установлено, что обвиняемый получил криптовалютой более 100 тыс. руб., которые после конвертации перевел на свои банковские счета. Вину он признал.

Майя Иванова