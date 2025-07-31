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Подписано постановление о создании ярославского «Проектного офиса»

До 11 августа 2025 года будет учреждена автономная некоммерческая организация (АНО) «Проектный офис Ярославской области». Соответствующий документ подписал губернатор Михаил Евраев.

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Организация создается для оказания услуг и реализации проектов по развитию области как международного и межрегионального туристического, культурного и инновационного региона. Учредителем АНО является правительство области.

Из областного бюджета в качестве имущественного взноса некоммерческой организации в этом году выделят 17,5 млн руб.

Алла Чижова

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