Подписано постановление о создании ярославского «Проектного офиса»

До 11 августа 2025 года будет учреждена автономная некоммерческая организация (АНО) «Проектный офис Ярославской области». Соответствующий документ подписал губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Организация создается для оказания услуг и реализации проектов по развитию области как международного и межрегионального туристического, культурного и инновационного региона. Учредителем АНО является правительство области.

Из областного бюджета в качестве имущественного взноса некоммерческой организации в этом году выделят 17,5 млн руб.

Алла Чижова