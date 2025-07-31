В Уфе из-за обрушения стены общежития Кооперативного техникума перекрыли улицу

В Уфе на участке от Ленина до Крупской перекрыли Коммунистическую улицу, сообщила пресс-служба АО «Башавтотранс». Из-за инцидента автобусы маршрута №3 (улица Дзержинского — микрорайон Белореченский) будут следовать по улицам Пушкина и Цурюпы, автобусы маршрута №51а (Автоваз — Трикотажная фабрика) — по улице Цюрупы до Центрального рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Идэль Гумеров Фото: Идэль Гумеров

Как сообщал «Ъ-Уфа», вчера вечером на Коммунистической улице обрушилась часть стены здания, в котором раньше располагалось общежитие Башкирского кооперативного техникума. При инциденте никто не пострадал. По информации пресс-службы регионального МЧС, в здании «велись работы по подготовке к сносу, от газоснабжения отключено».

По факту инцидента прокуратура Башкирии и управление СКР по региону ведут проверки.

В 2017 году здание включили в перечень выявленных объектов культурного наследия Башкирии.

Венера Хисамова