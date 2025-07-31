Дело об убийстве уральского ресторатора Терняка в 1992 году передано в суд

Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по делу об убийстве Виктора Терняка — ресторатора, президента АО «Европейско-азиатская компания», он также был связан с ОПГ «Уралмаш». Его убили в 1992 году. Как сообщили в ведомстве, дело передано в Кировский районный суд Екатеринбурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

53-летний житель также обвиняется в покушении на убийство охранника и водителя Виктора Терняка. Ему предъявлено обвинение по п. «б» ст. 102 УК РСФСР (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, а именно из хулиганских побуждений), ч. 2 ст. 15, п. «з» ст. 102 УК РСФСР (покушение на умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, а именно двух лиц), обе статьи в редакции Закона РФ № 2988-1 от 12.06.1992.

Следствие установило, что с 1989 по 1992 год обвиняемый был членом вооруженной банды, целью которой были нападения на граждан и организации, а также совершение убийств. В период с января по сентябрь 1992 года у лидеров банды возник умысел на убийство Виктора Терняка, который планировал сотрудничать в бизнесе с конкурирующей преступной группой, что подрывало их авторитет в криминальной среде.

8 сентября 1992 года обвиняемый, вооруженный пистолетом Макарова, занял позицию возле дома на улице Первомайская в Екатеринбурге. Второй участник банды наблюдал за обстановкой. После 8:00 президент компании вышел из дома и сел на переднее сиденье автомобиля Volvo 740, где уже находились водитель и охранник. Когда машина приблизилась к обвиняемому, он выстрелил как минимум пять раз в Виктора Терняка. Из-за ранения сердца и других органов он погиб. Затем он два раза выстрелил в охранника и один раз — в водителя, так как понял, что они могут помешать ему скрыться. Здоровью охранника был причинен тяжелый вред, водителю — легкий. Ему не удалось убить их, так как они смогли уехать и обратиться за медицинской помощью.

Виктор Терняк сотрудничал с екатеринбургской ОПГ «Центровые», одним из лидеров которой был Павел Тарланов — между ними произошла ссора, что во многом поспособствовало уходу Терняка к ОПГ «Уралмаш», и в последствие к его убийству. На тот момент «уралмашевцы» существенно отставали от «центровых» во взаимоотношениях с органами власти и в количестве собственных бизнес-проектов, поэтому переход к ним Виктора Терняка принес им не только новые бизнес-проекты и связи, но и ослабил «центровых».

В книге «Ловцы банд. Место встречи…», изданной «Ъ-Урал», высказывалась версия, что Виктора Терняка расстрелял участник «Центровых» Сергей Горшунов — в апреле его арестовали по обвинению в убийстве своего партнера по бизнесу Юрия Чуприянова.

Ирина Пичурина