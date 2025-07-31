Главе СКР доложат о жестоком избиении подростками двух человек в Волгограде

Глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования обстоятельств совершения подростками противоправных действий в Волгограде. Об этом сообщает информационный центр СКР.

По данным СМИ, группа нетрезвых подростков жестоко избила и ограбила двух человек. Произошло это в Тракторозаводском районе Волгограда.

Следственные органы регионального подразделения СКР возбудили уголовное дело по данному факту. По поручению господина Бастрыкина начальнику волгоградского следственного управления Василию Семенову также предстоит доложить об установленных обстоятельствах.

Павел Фролов