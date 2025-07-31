Главе СКР доложат о жестоком избиении подростками двух человек в Волгограде
Глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования обстоятельств совершения подростками противоправных действий в Волгограде. Об этом сообщает информационный центр СКР.
По данным СМИ, группа нетрезвых подростков жестоко избила и ограбила двух человек. Произошло это в Тракторозаводском районе Волгограда.
Следственные органы регионального подразделения СКР возбудили уголовное дело по данному факту. По поручению господина Бастрыкина начальнику волгоградского следственного управления Василию Семенову также предстоит доложить об установленных обстоятельствах.