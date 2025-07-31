Челябинской прокуратуре вновь отказали во взыскании ущерба с участников картеля

Арбитражный суд Уральского округа не удовлетворил кассационную жалобу прокуратуры Челябинской области, которая оспаривала отказ во взыскании 68 млн руб. с ООО «Уралдорстрой», «Челябинсксвязьинвест» и комитета дорожного хозяйства.

Надзорное ведомство считало, что заключенный ответчиками в 2019 году картельный сговор является антиконкурентной сделкой, и требовало привлечь их к солидарной ответственности. Информация об этом размещена в картотеке арбитражных дел.

Прокуратура пыталась оспорить решения Арбитражного суда Челябинской области от 16 декабря 2024 года и Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 21 февраля 2025-го. Первая инстанция согласилась с доводами ответчиков, указавших, что они уже понесли административную ответственность за картельный сговор в виде штрафа от антимонопольной службы. Заявление прокуратуры было отклонено. Апелляция утвердила это решение.

Кассационная инстанция установила, что прокуратура неверно установила наличие оснований для привлечения ответчиков к солидарной ответственности. По мнению суда, надзорное ведомство на самом деле взыскивало доход, полученный в результате картельного соглашения, а не ущерб. Сумму в размере 68 млн руб. получил «Уралдорстрой» за исполнение муниципального контракта.

«В связи с этим судами верно указано, что такую сумму нельзя признать в полном объеме доходом, полученным от картельного сговора»,— отмечено в решении Арбитражного суда Уральского округа.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», челябинское УФАС выявило сговор между «Уралдорстроем», «Челябинсксвязьинвестом» и комитетом дорожного хозяйства Челябинска в 2020 году. Установлено, что в августе 2019-го на госзакупках комитет объявил аукцион на ремонт пешеходной зоны по улице Труда в Челябинске, а также набережной реки Миасс на участке между улицами Красная и Кирова. Работы были запланированы в рамках подготовки к планируемым в Челябинске саммитам ШОС и БРИКС. Начальная цена контракта составляла 127 млн руб. Победителем аукциона стал «Уралдорстрой», а стоимость работ снизилась до 111 млн руб. Впоследствии компания заключила с «Челябинсксвязьинвестом» договор субподряда на ремонт набережной реки Миасс, который на самом деле уже выполнил эти работы до проведения торгов. УФАС оштрафовало ООО «Уралдорстрой» на 6,7 млн руб., ООО «Челябинсксвязьинвест» — на 836 тыс. руб.

Ольга Воробьева