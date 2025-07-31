Полиция проводит проверку по ДТП с погибшими в Саратове и Красноармейском районе

Сотрудники полиции приступили к проверкам по факту двух ДТП с погибшими в Саратове и Красноармейском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Саратовской области.

Согласно предварительным сведениям, одна из дорожных аварий произошла примерно в 02:20 сегодня, 31 июля, на 306 км автодороги «Сызрань — Саратов — Волгоград», близ села Сторожевка. Там водитель автомобиля «Хавал», мужчина 1965 года рождения, протаранил «КамАЗ». Погибла пассажир иномарки — женщина 1967 года рождения.

Еще одна дорожная авария произошла около 02:07 сегодня на 400 км той же трассы, близ поселка Каменский. Там столкнулись «Хендай Солярис» и «КамАЗ». За рулем первого автомобиля находился мужчина 1958 года рождения, второго — мужчина 1964 года рождения. Погибла пассажир легковушки — женщина 1962 года рождения, в медучреждение увезли двух пассажиров — женщину 1991 года рождения и девочку 2016 года рождения.

Павел Фролов