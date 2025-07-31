На Дону за сутки ликвидировали 41 возгорание

В Ростовской области за прошедшие сутки, 30 июля, произошел 41 пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

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К тушению 24 техногенных возгораний и 17 загораний сухой растительности, а также ликвидации трех дорожно-транспортных происшествий привлекли 484 специалиста и 121 единицу техники.

Во второй половине дня на южной части региона синоптики прогнозируют сильную жару до +41°. Местами в юго-восточных районах и Приазовье действует чрезвычайная пожароопасность (5 класс), а в южных, местами в северо-западных, северо-восточных, центральных районах — высокая пожароопасность (4 класс).

Константин Соловьев