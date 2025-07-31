В Пензенской области пойдет под суд бывший врач больницы за получение взяток

В Пензенской области суд рассмотрит уголовное дело о получении взяток (ч. 3 ст. 290 УК РФ) в отношении бывшего врача ГБУЗ «Городищенская районная больница». Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Согласно релизу, фигурантке вменяют два эпизода преступления. Осенью 2022 года и в начале 2023 года она по договоренности с коллегой незаконно выписывала и передавала ей рецепты на выдачу в аптеке лекарства с сильнодействующим веществом. Число таких выписанных рецептов составило 58. Фигурантка в результате указанных действий получила свыше 46 тыс. руб. взятки.

Бывший врач признала свою вину. Городищенский межрайонный следственный отдел завершил расследование уголовного дела. Материалы с утвержденным обвинительным заключением направят в суд на рассмотрение.

Павел Фролов