Семьям погибших при атаке БПЛА на ижевский завод выплатили по 6,2 млн рублей
Родственникам погибших при атаке беспилотников ВСУ на оборонное ижевское предприятие выплатили по 6,2 млн руб. Об этом рассказала руководитель реготделения Роструда Светлана Шекунова, пишет «Сусанин». Из этих средств 2 млн руб. составила федеральная компенсация, остальные выплаты были произведены по линии регионального минсоцполитики и от работодателя.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Ранее «Ъ-Удмуртия» писал, что за счет регионального бюджета семьям погибших выплатят по 1,5 млн руб., пострадавшим в зависимости от степени тяжести полученных травм от 300 до 600 тыс. руб.
Напомним, 1 июля украинские дроны ударили по оборонному ижевскому предприятию. Пострадали 57 человек, в их числе двое несовершеннолетних. Трое погибли. Ночью 2 июля шестерых пострадавших эвакуировали спецбортом МЧС в федеральные медцентры. На территории предприятия вводился режим ЧС. По данным регионального минздрава на 16 июля, 30 пострадавших были выписаны из медучреждений.
Подробнее об атаке БПЛА читайте в материале «Повторный налет».