БПЛА атаковали промышленное предприятие в Пензенской области

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) ударили по одному из промышленных предприятий Пензенской области. Об этом сообщил утром 31 июля в своем Telegram-канале губернатор региона Олег Мельниченко.

Господин Мельниченко отметил, что в результате атаки никто не пострадал, разрушений нет, специалисты тушат возгорание на территории предприятия. Сам губернатор, как он уточнил, находится на месте происшествия. Там работают экстренные службы.

Олег Мельниченко подчеркнул, что в регионе действуют временные ограничения мобильного интернета, что помогает военным подавлять вражеские беспилотники. Губернатор призвал пензенцев не поддаваться панике и не публиковать в соцсетях снимки и видео с места происшествия.

Павел Фролов