Форум HR Forum Big Fish пройдет в Екатеринбурге с 15 по 19 сентября

С 15 по 19 сентября в Екатеринбурге состоится HR Forum Big Fish, одной из тем которого, станет профилактика профессионального выгорания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Как пояснили на пресс-конференции организаторы, по данным на конец 2024 года, 70% заявлений о работе россияне подают из-за эмоционального и профессионального выгорания. Из них 35% объясняют решение хроническим стрессом и выгорающем, 18% — конфликтами в коллективе ,17% — невозможностью совмещать работу и семью. Цифры не меняются с 2020 года.

«Технический прогресс заставляет нас жить быстрее. А если ускоряется технический прогресс, то количество кризисов на единицу времени множится. За последние пять лет мы пережили уже три экономических кризиса»,— отметила управляющий партнер компании «HR-Лидер» Ольга Чебыкина.

Форум HR Forum Big Fish проводится в рамках Национальной недели HR и рекламы в пятый раз. Программа охватывает широкий круг тем — от эмоционального выгорания до будущего профессии HR. В этом году участники обсудят влияние искусственного интеллекта на рынок труда.

Полина Бабинцева