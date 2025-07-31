Над Ростовской областью за ночь уничтожили 11 беспилотников

Над территорией Ростовской области за прошедшую ночь средства противовоздушной обороны уничтожили 11 беспилотников. Об этом сообщает Минобороны России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

В период с 22:20 до 23:15 над регионом уничтожили девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, а в промежуток с 23:20 до 04:00 – еще два.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что за ночь 31 июля БПЛА уничтожили в Чертковском, Верхнедонском, Шолоховском, Кашарском и Дубовском районах.

Константин Соловьев