Над Ростовской областью за ночь уничтожили 11 беспилотников
Над территорией Ростовской области за прошедшую ночь средства противовоздушной обороны уничтожили 11 беспилотников. Об этом сообщает Минобороны России.
Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ
В период с 22:20 до 23:15 над регионом уничтожили девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, а в промежуток с 23:20 до 04:00 – еще два.
Ранее «Ъ-Ростов» писал, что за ночь 31 июля БПЛА уничтожили в Чертковском, Верхнедонском, Шолоховском, Кашарском и Дубовском районах.