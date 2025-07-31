Бастрыкин получит доклад о нарушении прав жителей дома в Реже

Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал доложить о расследовании обстоятельств нарушения прав жителей Режа в Свердловской области, которых переселили из аварийного жилья в другой дом, передает Следком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ

Согласно информации из медиа, переселенные в многоэтажку жильцы жалуются на обваливающуюся штукатурку, а также на опасные трещины в квартирах и подъезде. Управление СКР по Свердловской области возбудило уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Ранее Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе уголовного дела, возбужденного по факту нарушения жилищных прав жителей дома в поселке Зайково (Свердловская область). Дом, в котором протекает крыша, затоплены подвалы, а стены покрыты плесенью, не признан аварийным.

Ирина Пичурина