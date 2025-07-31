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Атаки беспилотников отразили в пяти районах Ростовской области

В Ростовской области за прошедшую ночь 31 июля средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотники в Чертковском, Верхнедонском, Шолоховском, Кашарском и Дубовском районах. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В Чертковском районе из-за падения загорелась лесопосадка возле трассы М-4 «Дон». Ландшафтные пожары также начались возле поселка Каменка в Кашарском районе и у хутора Семичный в Дубовском районе.

Возгорания были ликвидированы. Никто не пострадал.

Константин Соловьев

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